В Нижнем Тагиле в родительских чатах идёт массовая рассылка фейка о якобы действующих на территории России диверсантах, которые «минируют забытые телефоны, планшеты, кошельки»

Накануне в родительских чатах стали массово распространяться сообщения, что якобы в России действуют, по всей видимости, украинские диверсанты, которые оставляют на улицах городов заминированные вещи.

«Всех предупредите, в России появились диверсанты: кладут на дорогах, на лавках, в кустах телефоны, планшеты, кошельки, блокноты заминированные, заряд небольшой, но руку отрывает. Увидите на дороге — не трогайте, также коробки, мячи и игрушки могут быть. У нас одному прапорщику в Курске вчера оторвал руку “паспорт”: поднял, открыл, одну руку полностью кисть оторвало, на второй 3 пальца, и ранение брюшной полости», — говорится в сообщении.

В правительстве Курской области эту историю уже опровергли. Также нет подтверждений о подобных травмах ни в медицинских учреждениях региона, ни в правоохранительных органах. При этом власти призывают местных жителей к осторожности и внимательности.