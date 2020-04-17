В Нижнем Тагиле в результате поджога сгорели 5 автомобилей

В ночь на 17 апреля на пульт пожарной охраны поступило сообщение о пожаре у дома № 1 по улице Тагилстроевской. Как рассказали АН «Между строк» в отделе надзорной деятельности МЧС, огонь повредил 5 припаркованных рядом автомобилей: Kia Ceed, Renault Logan, Skoda Rapid, Lada Priora и Jeep Grand Cherokee.

«Пожар начался с автомобиля Kia Ceed, сработала сигнализация, собственник машины, выглянув в окно, увидел, что горит машина, вызвал пожарную охрану. Из-за воздействия теплового потока повреждены припаркованные рядом машины. Автовладельцы приступили к отбуксировке транспортных средств. Владельцы четырёх пострадавших машин установлены, кроме внедорожника», — пояснили в МЧС.

По предварительным данным, пожар возник в результате поджога. В тушении огня были задействованы 2 единицы техники, 6 человек личного состава. Пожар потушен в течение двух минут. По факту происшествия организована проверка, обстоятельства и виновник устанавливаются.