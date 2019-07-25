В Нижнем Тагиле в реке всплыл труп мужчины

Днём 25 июля в реке Тагил в районе стадиона «Высокогорец» был обнаружен труп мужчины. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», тело в воде обнаружил случайный прохожий и вызвал полицию. Правоохранители установили личность погибшего — им оказался 34-летний местный житель, при этом информация о пропаже к ним не поступала. В полиции уточнили, что видимых следов криминальной смерти не обнаружено. На месте работают представители Следственного комитета и МВД.