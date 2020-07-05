В Нижнем Тагиле в речке на Красном Камне утонул мужчина

Утром 5 июля водолазы поисково-спасательной службы Центра защиты населения Нижнего Тагила вытащили из воды тело мужчины. Трагедия произошла возле дома № 6 по улице Береговая-Краснокаменская. Как рассказал АН «Между строк» руководитель водолазов Владимир Александренко, бегающего по берегу реки Тагил мужчину в неадекватном состоянии заметили рыбаки. В какой-то момент мужчина прыгнул в воду и поплыл к противоположному берегу в сторону дома № 30 по улице Ермака. Через несколько метров пловец скрылся под водой и больше не всплывал. Личность погибшего устанавливается.

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