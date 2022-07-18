В Нижнем Тагиле в районе Горзеленхоза горела трава и мусор на территории 500 м²

Вечером 17 июля в Нижнем Тагиле в районе питомника Горзеленхоза напротив ТЦ «Депо» горел мусор и сухие ветки. Как рассказали АН «Между строк» в ОНДиПР Нижнего Тагила и ГГО, площадь пожара составила 500 м². Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнём. В ведомстве отметили, что в тушении пожара принимали участие 4 автоцистерны. Возгорание удалось быстро ликвидировать. Как отметили в ведомстве, теплицы питомника Горзеленхоза при пожаре не пострадали, человеческих жертв нет.

Напомним, что с 17 июля в Свердловской области сохраняется 4 класс пожарной опасности.