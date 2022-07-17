В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение. В регионе ожидаются сильные дожди, грозы и шквалистый ветер

В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение. На смену знойной жаре придут ливни, грозы и шквалистый ветер, возможен град. По данным ЕДДС Нижнего Тагила, 18 июля в городе ожидается облачная погода с прояснениями, местами возможны кратковременный дождь и гроза. Ночью и утром в отдельных районах возможен туман. Температура воздуха ночью сохранится в районе 13-18°C, днём 23-28°C, порывы ветра местами могут достигать 25 м/c.

Вместе с риском возникновения шторма, в Нижнем Тагиле и в ряде других городских округов с 17 июля сохраняется 4 класс пожарной опасности. Велик риск возникновения пожаров.

Пешеходов и автолюбителей просят быть внимательнее на дорогах. В связи с неблагоприятными погодными условиями высок риск возникновения ЧС на объектах ТЭК и ЖКХ. Во время непогоды уральцев просят ограничить пребывание на улице и вне капитальных строений. При сильных осадках обращайте внимание на целостность ЛЭП, а во время грозы закройте окна, двери, дымоходы и вентиляцию.