В Нижнем Тагиле в подъезде двухэтажки обрушился потолок

2 сентября в многоквартирном доме № 37 по улице Черноморской в одном из подъездов упал потолок.

В управляющей компании «Упрочнение-2» предполагают, что после проливных дождей вода скопилась под крышей и потолок не выдержал тяжести.

«Ремонт будет, когда наладится погода. Конечно, сначала будем работать с крышей, потом приступим к потолку», — пояснили в УК.

Как рассказали жители дома, с момента постройки в 1954 году капитальный ремонт здания ни разу не проводился. Помимо упавшего потолка, собственники обращают внимание на трещины на фасаде и в полу в подъездах. Уже несколько лет они добиваются того, чтобы их дом признали аварийным, но пока результатов нет.

«Мы с соседкой добивались, чтобы наш дом признали аварийным, а нам не признают. Мы везде ходили, фотографировали, заявление писали. Сначала они нам дали добро, а потом сказали: "Вы опоздали". А у нас дыры на стенах, прямо всё светится», — рассказывает жительница дома.

В управляющей компании «ТС» о проблемах знают, но средств на текущий ремонт пока нет.

«Должно быть техническое заключение, не мнение жителей, а техническое заключение специалистов. Оно стоит денег. Если жители этого хотят, они либо через администрацию города инициируют этот процесс, либо сами нанимают этих специалистов, которые принимают такое решение, и администрация города рассматривает решение о признании дома аварийным», — объяснил начальник отдела по работе с обращениями граждан УК «ТС» Сергей Калашников.

Также он рассказал, что точно такая же ситуация с потолком произошла ещё в прошлом году. Тогда мастера устранили опасные участки, но капитальный ремонт крыши не проводили. По данным сайта dom.mingkh.ru, капитальный ремонт здания запланирован на 2044 год.