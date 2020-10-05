В Нижнем Тагиле в пиццерии «Мука» на Гальянке произошёл пожар (ВИДЕО)

Вечером 4 октября в доме № 10а по улице Захарова произошёл пожар. Как сообщает TagilCity.ru со ссылкой на МЧС, в 18.15 в пиццерии «Мука» в результате задымления сработала пожарная сигнализация. Всех посетителей сотрудники заведения эвакуировали и вызвали пожарных. На место происшествия прибыли три единицы техники и восемь человек личного состава.

«На месте происшествия сотрудниками МЧС установлено, что к задымлению привело возгорание пищи на плите. Кроме того, в дымовой трубе печи, используемой для приготовления пищи, произошло возгорание сажи. В настоящее время решается вопрос о привлечении виновных к административной ответственности», — рассказали TagilCity.ru в отделе надзорной деятельности МЧС.