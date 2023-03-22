В Нижнем Тагиле в парке «Народный» школьник провалился под лёд

Накануне, 21 марта, в Нижнем Тагиле в районе пляжа парка «Народный» мальчик провалился под лёд. На играющих возле реки детей обратили внимание случайные прохожие.

На записи, которая была опубликована в соцсетях, видно, как трое подростков бегают по тонкому льду возле берега. В какой-то момент один из них проваливается в воду. Сначала ребята растерялись, но после небольшой паузы подошли к своему попавшему в беду товарищу и за руки вытащили его из воды.

«Такое чувство, что ребята, играющие у самой полыньи, специально нашли место, где лёд очень тонкий. По всей видимости, они настолько увлеклись игрой, что не осознавали всей опасности, подстерегающей их. Интересно, о чём думали подростки, прыгая возле самой полыньи?! Вот видели бы их родители такие "забавы"! Даже собаки не подходят близко к этой полынье, боятся. Однако этим детишкам всё нипочём», — комментирует ситуацию подписчица паблика.

Дальнейшая судьба ребёнка неизвестна. В МЧС по Свердловской области предупредили об опасности таких развлечений.

«Ежегодно весенний тонкий лёд становится причиной трагедий на водоёмах. Помимо рыбаков, лёд привлекает и детей, которым не терпится испытать его на прочность и покататься на льдинах. Избежать происшествий можно, если соблюдать меры безопасности», — прокомментировали E1.RU спасатели.

В региональном МЧС порекомендовали родителям напомнить детям об опасности игр на льду и сообщить несовершеннолетним, что, если они стали свидетелями происшествия на воде, не нужно идти самим на помощь, необходимо позвать взрослых или звонить в единую службу спасения по номеру 112.