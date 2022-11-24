В Нижнем Тагиле в парке «Народный» появился первый в Свердловской области экодом для раздельного сбора отходов

В Нижний Тагил в парк «Народный» в разобранном виде доставили первый в Свердловской области экодом, в который горожане смогут приносить на переработку до 10 видов отходов. Специалисты компании «Рифей» уже приступили к сборке объекта. Экодом разместился рядом с въездом на территориюю парка со стороны улицы Красноармейской.

«Параллельно с работами по возведению и благоустройству помещения экодома мы набираем команду для работы в проекте, изучаем предложения, поступающие от свердловчан и региональных общественных организаций. Самые интересные идеи дополнят программу и внутреннее пространство экодома», — рассказал исполнительный директор компании «Рифей» Фёдор Потапов.

Всего в Нижнем Тагиле планируется построить два экодома — второй должен появиться на ГГМ. По всему региону построят 10 таких объектов. Экодом будет использоваться не только для раздельного сбора отходов, но и для просветительской деятельности. На площадке планируются встречи с экологами, лекции, мастер-классы на тему охраны природы и переработки вторсырья.