В Нижнем Тагиле в огне погиб пенсионер

Накануне вечером на телефон оперативных служб поступило сообщение о пожаре на втором этаже в доме № 21 по улице Циолковского. Прибывшие на место спасатели обнаружили в квартире труп 68-летнего хозяина. Органами дознания установлено, что мужчина проживал один, а тремя днями ранее был выписан из больницы за нарушение режима. В последние дни мужчина практически не вставал с постели. По предварительным данным, к возникновению пожара привела неосторожность при курении самого погибшего.

На тушение огня были направлены три единицы спецтехники, семь человек личного состава.