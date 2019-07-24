В Нижнем Тагиле в общежитии убили мужчину 

Вечером 23 июля в общежитии на улице Щорса, 21 в посёлке Северный был обнаружен труп мужчины. Как сообщает источник АН «Между строк», 41-летний местный житель был убит. Судя по фотографиям с места преступления, потерпевший получил травму головы и скончался на месте. В настоящее время правоохранительными органами проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения предполагаемого убийцы. В следственном отделе по Дзержинскому району АН «Между строк» заявили, что личность подозреваемого уже установлена, но подробности трагедии пообещали рассказать позднее.