В Нижнем Тагиле в новогодние каникулы пройдёт увлекательный квест об истории города

В новогодние праздники жители Нижнего Тагила смогут получше узнать родной город. Центр развития туризма организует квест «Тайна потерянных артефактов» (0+), который любой желающий сможет пройти с 1 по 10 января в удобное для него время.

Участники новогоднего квеста узнают историю не сохранившихся до наших дней зданий, памятников и улиц Нижнего Тагила. В процессе прохождения игры им нужно будет подобрать ключ-ответ. Ответом на загадки станет городской артефакт.

«Для многих жителей Нижнего Тагила знакомство с этим артефактом станет настоящим сюрпризом, ведь он расположен на виду, но редко кем замечаем. Центр туризма приглашает заглянуть в прошлое города и разгадать тайну утерянных сегодня городских достопримечательностей», — говорят организаторы.

Задания квеста появятся на сайте Центра развития туризма и в соцсетях учреждения 1 января. Правильный ответ и фотографию артефакта-отгадки участникам нужно прислать на почту turizmnt@mail.ru с пометкой «Квест».

Подведение итогов состоится 11 января 2021 года. Все искатели приключений будут отмечены подарками.