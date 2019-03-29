В Нижнем Тагиле в начале апреля начнутся пилотные испытания установки по очистке воды

Заместитель главы администрации города по городскому хозяйству и строительству Владимир Юрченко встретился с представителями группы компаний МИРРИКО из Казани, предложившей инновационный метод очистки воды в Нижнем Тагиле, сообщает пресс-служба администрации города.

Он обсудил с ведущим специалистом продвижения дивизиона «Водные технологии и сервис» Рустемом Зайнуллиным детали проведения испытательных работ. В обсуждении также приняли участие представители Роспотребнадзора, ООО «Водоканал-НТ», АО «ЕВРАЗ НТМК», руководители профильных управлений администрации города.

1 апреля специалисты компании МИРРИКО приступят к сборке и монтажу установки, затем они проведут пусконаладочные работы. По предварительным данным, старт намечен на середину следующей недели. Планируется, что возможности оборудования будут проверены на воде Черноисточинского и Верхне-Выйского гидроузлов, тагильского пруда.

«Каждый день через установку будет пропускаться около двух кубических метров воды, проводиться входной и выходной лабораторный контроль её состава. По окончании каждого этапа наши технологи будут составлять отчёт», — рассказал Рустем Зайнуллин.

Владимир Юрченко отметил, что целью испытаний является оценка возможности предложенных технологий и оборудования по очистке воды в водохранилищах Нижнего Тагила.

«Сегодня мы составим план-график, в котором отразим поэтапные сроки выполнения пилотных испытаний с последующим отчётом, который должен стать результатом исследований», — сказал Владимир Юрченко.

Планируется, что на весь испытательный цикл по трём точкам отбора понадобится две недели.