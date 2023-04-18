В Нижнем Тагиле в микрорайоне Валегин бор горел лес (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле накануне, 17 апреля, вспыхнул пожар в лесу в микрорайоне Валегин бор. С огнём боролись спасатели Центра защиты населения, 30-й пожарной части и сотрудники Службы экологической безопасности. Об этом рассказали в сообществе во «ВКонтакте» «Тагильский спасатель». Совместными усилиями пожар удалось потушить.

Спасатели напоминают, что сейчас на всей территории города действует особый противопожарный режим, во время которого нельзя выжигать сухую траву, растения и стержни пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, а также в придорожных полосах автомобильных и железных дорог. Кроме того, запрещено разводить костры на полях и торфяных почвах.

«Поджог листвы и растений — это не шалость, это преступление», — отметили спасатели.