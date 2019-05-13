В Нижнем Тагиле в майские праздники горели бани, надворные постройки и квартира в жилом доме

В Нижнем Тагиле с 9 по 12 мая пожарные выезжали тушить две частные бани, гараж и балкон в квартире пятиэтажного жилого дома на Фрунзе, 58. В соцсетях сообщали о том, что до прибытия специалистов МЧС на Фрунзе огонь на втором этаже сдерживал полицейский. Из горящей квартиры, по данным очевидцев происшествия, были эвакуированы четверо детей. В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники и 8 человек личного состава.

В праздничные выходные на площади 96 кв. м горели также надворные постройки, стены, второй этаж и кровля частного двухэтажного нежилого дома на ул. Грибоедова. С огнём боролись 15 человек личного состава.