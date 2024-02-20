В Нижнем Тагиле в конно-спортивном комплексе «Уралец» прошло открытое занятие по иппотерапии в рамках благотворительного проекта «ЕВРАЗ — детям»

В Нижнем Тагиле в конно-спортивном комплексе «Уралец» 19 февраля прошло открытое занятие по иппотерапии для детей — участников благотворительного проекта «ЕВРАЗ — детям».

Курсы реабилитации в рамках проекта проводятся здесь в течение 16 лет. Под руководством куратора программы Светланы Дюковой уже более 300 подопечных с проблемами опорно-двигательного аппарата прошли курс по иппотерапии.

В ходе занятия участник выполняет комплекс упражнений, рассчитанный в среднем на 30 минут, разработанный куратором программы и инструктором-иппотерапевтом.

«К нам стали приходить заниматься ребята не только с ДЦП, но и с тяжёлой формой аутизма. Главная задача — дать им не только биомеханический, но и психогенный фактор. А это включает в себя общение с животным, поглаживания, кормёжку фруктами и овощами», — говорит Светлана Дюкова.

Занятия проводятся на 7-летней лошади Багире, она работает здесь с января прошлого года.

«В программе у Багиры сейчас четыре ребёнка, два утром и два вечером. В таком режиме она очень хорошо работает с особенными детками и не устаёт», — отмечает Светлана Дюкова.

Михаил Цепов водит свою дочь на иппотерапию с трёх лет. За это время девочка научилась хорошо держаться в седле и очень полюбила животных.

«В год дочке поставили диагноз ДЦП, и мы узнали, что существует проект “ЕВРАЗ — детям”. Когда Виктории было три года, ей посоветовали заниматься иппотерапией. На курсы мы ездим давно. Раньше катались с лошадью Машей, а с этого года — с Багирой. После упражнений дочь довольна, радуется и обнимается с кобылкой. Также от проекта мы водим дочку на рисование», — рассказывает Михаил Цепов.

Сейчас в комплексе 9-дневный курс занятий по иппотерапии проходят 50 участников.

Отметим, что в Нижнем Тагиле в рамках проекта «ЕВРАЗ — детям» организован ещё ряд реабилитационных мероприятий для детей с ограниченными возможностями здоровья: занятия по фото-, аква- и арт-терапии.