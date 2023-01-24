ЕВРАЗ приобрёл новую лошадь для занятий иппотерапией

В Нижнем Тагиле с 2007 года десятки детей с ДЦП проходят курс реабилитации в рамках благотворительного проекта «ЕВРАЗ — детям». Под руководством опытного специалиста по иппотерапии Светланы Дюковой ребята катаются на специально обученной лошади Маше. Занятия проходят в конно-спортивном комплексе «Уралец» на Фотеево. Сейчас Маше уже 25 лет, ей на смену компания ЕВРАЗ приобрела молодую лошадь Багиру, которой 6 лет. В нашем городе она находится 2,5 месяца и сейчас проходит обучение.

Багиру привезли из деревни Чернушка, раньше она была рабочей лошадью. Из-за её спокойного нрава и интереса к людям прежняя хозяйка решила, что животное прекрасно подойдёт для занятий иппотерапией. Каждый день инструкторы проводят занятия с лошадью, учат её вести себя спокойно, правильно реагировать на команды. Сколько времени понадобится для подготовки Багиры, чтобы она смогла работать с ребятами, неизвестно, но сотрудники ипподрома планируют включить её в работу уже через три месяца.

Курс иппотерапии для детей проводит инструктор Светлана Дюкова, она работает с лошадьми около 40 лет, а обучение по программе реабилитации детей с ДЦП прошла ещё в 2001 году.

«За месяц пройти курс занятий у нас успевают пять ребят, затем мы берём следующих, итого около 50 ребят в год нас посещают. В курс входит 10 занятий. Кому-то, конечно, необходимы занятия чаще, и порой мы берём тяжёлых деток на повторный курс. Занятия по иппотерапии для детей-инвалидов очень важны, они влияют не только на физическое состояние ребёнка, но и на эмоциональное здоровье», — говорит Светлана Дюкова.

На занятиях с детьми вместе со Светланой работает помощник инструктора, ветеринарный врач Наталья Попова. Она контролирует лошадь, а инструктор смотрит за тем, как ребёнок сидит в седле. Однако не всем ребятам удаётся сразу поехать сидя, многие поначалу могут только лежать, делятся специалисты.

На лошади дети при помощи инструктора выполняют разные упражнения, напоминающие гимнастику. Одна из участниц программы по иппотерапии 17-летняя Саша Пермякова пришла на своё последнее занятие в рамках курса. Её бабушка Ирина Козлова рассказывает, что Саша всегда с радостью идёт на встречу с лошадьми. Она закончила 9 классов Нижнетагильской школы-интерната № 1 по специально разработанной для неё программе. В реабилитационном центре «Островок надежды» посещала занятия по ЛФК, массаж и творческие мастерские. Саша планирует и в следующем году участвовать в программе иппотерапии. Девочка уже познакомилась с Багирой, которая в дальнейшем сменит лошадку Машу.