В Нижнем Тагиле в колонию отправили бухгалтера спортшколы, увеличившую себе зарплату на 400 тысяч рублей 

Ленинский райсуд Нижнего Тагила признал виновной 36-летнего бухгалтера муниципальной ДЮСШ Горноуральского городского округа Светлану К. по статье УК РФ «Мошенничество, совершённое с использованием своего служебного положения». По версии обвинения, осуществляя контроль за порядком расчётов и платёжными обязательствами учреждения, женщина вносила в реестры платежей заведомо ложные и недостоверные сведения о начисленной и подлежащей ей к выплате заработной плате.

Напомним, в правоохранительные органы обратился директор учебного учреждения, по заявлению которого сотрудниками ОБЭП и противодействия коррупции была проведена проверка, в ходе которой были выявлены факты махинаций.

«Сумма ущерба, причинённого муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования, составила более 400 тысяч рублей», — рассказал ранее АН «Между строк» руководитель пресс-службы ГУ МВД области Валерий Горелых.

Обвиняемая уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление и в 2014 году была приговорена к двум годам условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.

На этот раз Ленинский суд приговорил женщину к одному году лишения свободы в колонии общего режима. Также были полностью удовлетворены исковые требования, рассказал АН «Между строк» помощник прокурора Иван Перегуд.