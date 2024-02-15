В Нижнем Тагиле в капитально отремонтированном Новом Молодёжном театре начался репетиционный процесс, рассказала журналистам его руководитель Наталья Мозжакова. Реконструкция проходила в рамках национального проекта «Культура», она продолжалась почти полтора года и обошлась в 317 млн рублей.

«В апреле у нас состоятся обменные гастроли. К нам приедет Туапсинский театр юного зрителя и представит свои спектакли. Всего запланировано 11 показов для взрослых и детей: “Пиковая дама”, “Кентервильское привидение”, “Дюймовочка”, “Конец игры” по Достоевскому, “Кошкин дом”, “Золотая антилопа”. Мы, в свою очередь, отправимся на юг, чтобы показать свои работы: “Рикки-Тикки-Тави”, “Игра в маскарад”, “Кирюша”, “Я расту”, “Гадкий котёнок”, “Шинель”, “Чипполино”. 27 февраля готовится к показу премьера “Дальше танцуйте сами”. Её изюминка в том, что она содержит не только текстовую часть, но и много танцев и современной музыки. Репетиционный процесс у нас идёт очень активно. В этом году планируем выпустить шесть новых спектаклей и восстановить те, которые не могли ставить в период капремонта. Всего в нашем репертуаре 19 постановок», — рассказывает Наталья Мозжакова.

Уже с марта этого года в стенах обновлённого театра будут проходить художественные выставки и артистические квесты. А для детей от 12 до 18 лет откроется театральная студия, где молодёжь два раза в неделю сможет заниматься сценической речью и осваивать другие театральные науки.

Летом труппа театра планирует использовать передвижную сцену, которая будет примыкать к установленной стационарной трибуне вместимостью до 84 человек.

Напомним, за 16 месяцев капитального ремонта в Новом Молодёжном театре полностью заменили все коммуникации, перестелили кровлю, установили новые окна и двери, переделали административную часть здания. Сократили количество мест в зрительном зале с 220 до 154 для возможности посещения театра маломобильным гражданам. Заменили планшет сцены — новый сделан из прочного корабельного бруса из деревьев хвойных пород. Также установлены новые галереи, подъёмные механизмы. Появилось театральное кафе в стиле лофт.

Отметим, что в 2024 году в рамках нацпроекта «Культура» расходы на оснащение театра специальным световым, звуковым и другим необходимым оборудованием составят более 122 млн рублей.