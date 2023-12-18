В Новом Молодёжном театре завершены основные работы по капремонту здания, коллектив возвращается в родные стены

В Новом Молодёжном театре на Вагонке завершены основные ремонтно-строительные работы по капитальному ремонту здания, который ведётся в рамках нацпроекта «Культура», коллектив переезжает в родные стены, сообщили АН «Между строк» в театре.

«Национальный проект “Культура” в Новом Молодёжном театре — это не один этап. Сейчас у нас идёт окончание общестроительных работ. В следующем году ещё один этап по нацпроекту — обеспечение звуковым, световым и видеооборудованием. И только после этого театр сможет приступить к работе», — отмечает директор театра Наталия Мозжакова.

За 16 месяцев капитального ремонта по национальному проекту «Культура» в Новом Молодёжном театре полностью заменили все коммуникации, перестелили кровлю, установили новые окна и двери, произвели небольшую перепланировку административной части здания. Количество мест в зрительном зале сократилось с 220 до 154 для того, чтобы создать более комфортные условия для маломобильных граждан. Полностью заменён планшет сцены, он сделан из особо прочного корабельного бруса из деревьев хвойных пород. Также здесь смонтированы новые галереи, подъёмные механизмы, появилось театральное кафе в стиле лофт.

«Главная сцена стала уютнее, и важно, что к профессиональным моментам строители подошли аккуратно: зал обшили звукопоглощающими панелями, чтобы звук не гулял, чтобы каждое слово было слышно! Радостно, что и для рабочих это не просто очередной объект, а они душу вкладывают!» — делится артист театра Сергей Каляев.

В ведение театра перешли и два соседних здания, где тоже сделан капремонт. Здесь будут располагаться костюмерная мастерская, швейный, бутафорский и сварочный цеха. Стоимость всех работ первого этапа капитального ремонта составила 317,5 млн рублей.

При поддержке городского бюджета удалось благоустроить территорию театра: создана удобная парковка, установлены опоры электроосвещения, выложена плиткой площадь перед театром, заасфальтированы дорожки, засеян газон, смонтированы летняя сцена и зрительская трибуна, оборудована небольшая детская площадка.

На время капитального ремонта труппа, цеха и дирекция театра располагались в здании администрации Дзержинского района (Окунева, 22). Но и находясь вне родных стен, театр выпустил несколько премьер: «Сахарный ребёнок» (6+), «Конец февраля» (16+), «ХЭМ» (16+), «Рикки-Тики-Тави» (6+), «Шинель» (12+), «Я расту» (0+), «Кирюша» (16+).