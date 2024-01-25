В Нижнем Тагиле в экодоме «Народный» провели более 50 мероприятий за первый месяц работы, площадку посетили около 300 человек

В Нижнем Тагиле экодом «Народный» подвёл итоги работы первого месяца со дня открытия. Здесь провели более 50 мероприятий, новое общественное пространство посетили около 300 человек.

В январе сотрудники экодома приняли от жителей города более 200 кг чистого вторсырья, пригодного для дальнейшей переработки: около 90 кг макулатуры, почти 80 кг стекла, 30 кг пластика и более 10 кг упаковки из металла. Всё это вторсырьё отправлено переработчикам.

«В каникулы экодом принимал гостей из Нижнего Тагила, Нижней Туры, Качканара и Висима — победителей нашего конкурса новогодних украшений из вторсырья. Все авторы привезли свои работы, и мы организовали небольшую выставку. У нас побывал тагильский коллекционер пробок и крышек. Студенты Демидовского колледжа уже год специально для нашей мастерской переработки пластика собирали крышечки и приехали на экскурсию и мастер-класс. За первый месяц мы получили много положительных отзывов и предложений о сотрудничестве», — рассказывает руководитель проекта «Экодом» компании «Рифей» Наталья Светлакова.

Экодом «Народный» работает со вторника по субботу с десяти утра до семи часов вечера. Вместе с сотрудниками гости могут поучаствовать в мастер-классах по изготовлению бумаги, кормушек для птиц, создать изделия из вторичного пластика — от брелоков с символикой экодома до конфетниц, планшетов, обложек для документов и даже плечиков для одежды. Также экодом проводит экскурсии, игры и познавательные видеосеансы для детей.

Интересной особенностью экодома является инсектариум с жуками вида зофобас, которые питаются пластиком.

Напомним, что 25 декабря 2023 года в Нижнем Тагиле прошло торжественное открытие просветительской экологической площадки в парке «Народный».