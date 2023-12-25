В Нижнем Тагиле открыли первый Экодом

В Нижнем Тагиле сегодня, 25 декабря на территории парка «Народный» состоялось открытие первой в городе просветительской площадки Экодом. В новом общественном пространстве тагильчанам будут рассказывать о современных технологиях переработки отходов и экологичном образе жизни. Сюда можно принести чистое вторичное сырьё: пластик, картон и бумагу, а также просто прийти поиграть в настольные игры. Проект реализует региональный оператор по обращению с ТКО компания «Рифей».

«Проект направлен на экологическое просвещение. Мы уделяем большое внимание этой теме. Сам Экодом — это не просто площадка, где можно послушать лекции и набраться знаний на тему экологии, но также это рабочая площадка для сортировки мусора», — отметил замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Егор Свалов.

Гостям презентовали пространство для проведения экологических активностей, современную мастерскую по переработке пластика, а также выставку продукции, изготовленной из вторичного сырья.

Внутри Экодома установлено уникальное демонстрационное оборудование по переработке пластика. Каждый посетитель может без использования электричества на велошрёдере произвести дробление пластиковых крышек, после чего создать вместе с сотрудниками Экодома новое изделие: брелок, планшетницу, подставку под телефон или календарь. Например, брелок изготавливается с помощью пресс-формы, в которую засыпают пластик мелкой фракции, а подставка печатается на 3D-принтере.

«Экодом — первый объект, находящийся на территории обслуживания компании “Рифей”. Для нас это отправная точка. Я надеюсь, что пространство станет местом притяжения молодёжи», — отметил исполнительный директор «Рифея» Фёдор Потапов.

По его словам, компания планирует построить в городе экопункты для сортировки мусора перед его отправкой на переработку.

Также на открытии Экодома проходили мастер-классы по переработке использованной бумаги. Из старых измельчённых обороток получали однородную массу, которую заливали в форму, чтобы снова получить бумагу. А в отдельном павильоне гостей угощали выпечкой и горячим чаем.