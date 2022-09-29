В Нижнем Тагиле в ДТП пострадала 12-летняя девочка

Сегодня около 8 часов утра у дома № 90 на улице 7 Ноября столкнулись две иномарки. Как рассказали АН «Между строк» в отделе пропаганды МУ МВД России «Нижнетагильское», 53-летний водитель Renault Duster, следуя по улице 7 Ноября со стороны улицы Тельмана, возле дома № 90 при выезде со второстепенной дороги не убедился в безопасности манёвра и столкнулся с автомобилем Iran Khodro Samand, за рулём которого был 43-летний мужчина.

В результате аварии 12-летняя девочка, пассажирка Renault, была госпитализирована с сотрясением головного мозга. Установлено, что подросток находился на переднем пассажирском сиденье и был присёгнут ремнём безопасности.

За рулём Renault был отец пострадавшей девочки. Он имеет стаж вождения 33 года, к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался. Водитель пояснил, что вёз свою дочь в школу и, выезжая со второстепенной дороги, не увидел автомобиль, который ехал по главной дороге.

В ведомстве уточнили, что после проведения на месте аварии осмотра, опроса очевидцев в отношении водителя иномарки Renault Duster составлен административный материал за несоблюдение очерёдности проезда (ч. 3 ст. 12.14 КоАП РФ). По факту аварии сотрудники полиции проводят проверку.

Госавтоинспекция напоминает автомобилистам, что в соответствии с пунктом 13.9 ПДД РФ «на перекрёстке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся по главной, независимо от направления их дальнейшего движения». Кроме того, водителям напоминают, что детей в возрасте до 7 лет необходимо перевозить в автомобиле с использованием детских кресел. С 7 лет разрешается перевозить юных пассажиров с использованием ремня безопасности, но только на заднем пассажирском сиденье. С 12 лет разрешается перевозить детей на переднем пассажирском сиденье, пристёгнутыми ремнями безопасности.