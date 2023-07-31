В Нижнем Тагиле в ДТП пострадал 10-месячный ребёнок 

В минувшее воскресенье, 30 июля, в Нижнем Тагиле у дома № 66 на улице Энтузиастов произошло ДТП, в котором пострадали 10-месячная девочка и её мама, сообщили АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила. Около 18:40 водитель Lada Granta, двигаясь со стороны улицы Зари в сторону улицы Чайковского, проезжая по второстепенной дороге, не пропустил автомобиль ВАЗ-2115 и допустил столкновение с ним.

Двум пассажирам «пятнашки» — 10-месячной малышке и 21-летней женщине — была оказана первая помощь, пострадавшие доставлены в ЦГБ № 1. Госавтоинспекторы выяснили, что семья в автомобиле ВАЗ-2115 направлялась из коллективного сада в магазин за покупками. Ребёнок находился в детском кресле на заднем сиденье, что помогло избежать серьёзных травм. За рулём был 21-летний тагильчанин, отец пострадавшего ребёнка. 28-летний водитель Lada Granta имеет стаж управления транспортным средством с 2013 года. В течение этого года мужчина к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался.

В результате столкновения машины получили значительные повреждения. Оба водителя в момент аварии были трезвы. По факту инцидента проводится проверка.