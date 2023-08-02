В Нижнем Тагиле в ДТП на Уральском проспекте пострадал байкер 

Накануне, 1 августа, на Уральском проспекте произошло ДТП с участием мотоцикла и легкового автомобиля. По информации паблика «Инцидент Нижний Тагил», в результате аварии пострадал байкер.

Как сообщают подписчики сообщества, мотоциклист не нарушал скоростной режим, но в какой-то момент его подрезал автомобиль, который ехал достаточно быстро.

«Буквально только что на Уральском проспекте произошло дорожно-транспортное происшествие. Пострадал молодой парень на мотоцикле. Тут же примчались медики, его на скорой закрыли», — сообщила подписчица сообщества Ольга.

В отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила АН «Между строк» подтвердили факт ДТП, добавив, что сейчас ведётся проверка, но от уточнения подробностей аварии воздержались.