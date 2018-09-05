В Нижнем Тагиле в День танкиста ограничат автомобильное движение и запретят продавать алкоголь

В Нижнем Тагиле в День танкиста, который пройдёт в эту субботу, 8 сентября, ограничат автомобильное движение и продажу алкоголя. С 9:00 до 18:00 одностороннее движение будет установлено на ул. Гагарина (от Свердловского шоссе до контрольно-пропускного пункта НТИИМ), а также на её дублёре. На Вагонке запретят продавать алкоголь в районах площадей Славы и ДК им. И. В. Окунева.

Добраться до полигона «Старатель», где 8 сентября состоится главное шоу Дня танкиста, можно будет на специально организованных автобусах. Въезд на территорию комплекса будет осуществляться по улице Гагарина, выезд — по дороге-дублёру. В 11:30 автобусы повезут людей от машиностроительного техникума, магазина «Энергия» по пр. Вагоностроителей, 57, площади Танкостроителей и заводоуправления УВЗ. От стоянки за зданием КДК «Современник» автобусы будут ходить каждые 20 минут с 11:00 до 14:00. Развозить гостей праздника после окончания всех мероприятий на полигоне начнут с 16:00, последний автобус уйдёт с территории комплекса в 18:00.

Напомним, в этом году День танкиста будет отмечаться сразу на трёх площадках: на полигоне Старатель и на площадях Славы и ДК Окунева. Главное шоу с реконструкцией Курской битвы большинство горожан сможет увидеть только в онлайн-трансляции, так как пригласительные билеты достанутся сотрудникам «Уралвагонзавода», тагильской мэрии и журналистам. На двух площадках на Вагонке пройдут гастрономические фестивали, выступления артистов из Екатеринбурга. Кульминацией праздника станут концерт Виктории Дайнеко в 19:45 и салют в 20:45 у ДК имени Окунева.

На полигоне «Старатель» будет разыграно театрализованное выступление с элементами исторической реконструкции сражений, повлиявших на исход битвы на Курской дуге. Также здесь будут организованы фудкорты, мастер-классы, выставка военной техники. Завершится мероприятие концертом заслуженного артиста России Александра Маршала в 16:00. Всего на полигоне, по словам директора ООО «Организатор», выигравшего конкурс на проведение фестиваля, ожидается до пяти тысяч зрителей.