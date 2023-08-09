В Нижнем Тагиле в День города пройдёт фестиваль по пляжному самбо (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле в Парке культуры и отдыха имени Бондина в рамках празднования Дня города в эту субботу, 12 августа, пройдёт фестиваль по пляжному самбо, сообщает Telegram-канал «Zа самбо Свердловская область». По словам координатора регионального проекта «Zа самбо» депутата Законодательного собрания Свердловской области Алексея Свалова, соревнования организованы совместно со спортивной школой «Тагилстрой» при поддержке главы города Владислава Пинаева. Мероприятие начнётся в 12:00.

«Приходите за положительными эмоциями, приводите своих друзей и близких», — отмечает депутат.

В мероприятии примут участие команды из Нижнего Тагила, Кировграда, Невьянска и Верхней Салды. Победители получат призы от общественного совета проекта «Za самбо». Впервые такие соревнования прошли в Верхней Пышме в 2021 году. С каждым годом число участников и география фестиваля увеличиваются.

Напомним, в июне три тагильские школы получили спортивный инвентарь для занятий самбо.