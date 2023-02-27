В Нижнем Тагиле в частном доме-бане из-за непотушенной сигареты заживо сгорел мужчина

В минувшую субботу, 25 февраля, рано утром загорелся частный дом-баня на территории коллективного сада «Золотой ключик» в Нижнем Тагиле. В пожаре погиб 62-летний мужчина. Как рассказали АН «Между строк» в отделе надзорной деятельности города, сообщение о ЧП поступило в 05:45. Предварительная причина трагедии — неосторожное обращение с огнём при курении.

В тушении принимали участие две единицы техники, восемь человек личного состава. Площадь пожара составила 36 квадратных метров. Погибшего сотрудники МЧС обнаружили во время разборки сгоревших конструкций. По предварительным данным, он проживал в доме один.

С начала года в Нижнем Тагиле и Горноуральском городском округе зарегистрировано 77 пожаров. За минувшие праздничные и выходные дни в городе произошло несколько ЧП, в результате которых двое человек погибли, один получил травмы. Кроме того, по данным отдела надзорной деятельности, на сегодняшний день наблюдается значительный рост инцидентов. В 2023 году произошло 15 пожаров, в 2022-м за аналогичный период было зафиксировано только четыре.

В профилактических целях сотрудники МЧС ежедневно проводят рейды по частному сектору и предупреждают жителей о возможных ситуациях, возникающих при неосторожном обращении с огнём. МЧС напоминает: территорию вокруг строений нужно содержать в чистоте, не сжигать мусор, не высыпать горящие угли и золу около строений. Ремонт электропроводки нужно доверять только специалистам, не использовать самодельные электроприборы, не оставлять их без присмотра. Следить за исправностью отопительной печи и не пренебрегать правилами её эксплуатации. Также для своевременного обнаружения возгорания рекомендуют оборудовать жилые помещения автономными пожарными извещателями.