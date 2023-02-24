В Нижнем Тагиле 22 февраля в двух пожарах заживо сгорел мужчина и серьёзно пострадала пенсионерка 

В Нижнем Тагиле из-за неосторожного обращения с огнём 22 февраля произошло два пожара, в которых погиб мужчина и серьёзно пострадала женщина.

Около 19:00 22 февраля загорелся строительный вагончик на Северном шоссе. Площадь пожара составила 10 кв. метров, в его ликвидации были задействованы 2 автоцистерны, 8 человек личного состава дежурного караула и 30 пожарно-спасательной части. При тушении было обнаружено тело 45-летнего мужчины. Предполагаемая причина пожара — неосторожное обращение с огнём при курении. По факту происшествия проводится проверка, обстоятельства трагедии выясняются.

В 20:55 произошёл ещё один пожар в квартире на 5-м этаже муниципального жилого дома № 61 на улице Дзержинского. Огонь на площади 4 кв. метра уничтожил домашние вещи в комнате.

В результате инцидента пожарные с помощью спасательных устройств спасли 71-летнюю хозяйку жилища. Пенсионерка получила термические ожоги рук и плеч II степени (30% тела), ожоги верхних дыхательных путей и отравление угарным газом. Женщина госпитализирована в горбольницу № 1 в тяжёлом состоянии. Остальные 12 жителей подъезда до прибытия спасателей эвакуировались самостоятельно по лестничным маршам.

Предполагаемая причина — неосторожное обращение с огнём. По факту пожара дознаватели МЧС проводят проверку, обстоятельства устанавливаются.