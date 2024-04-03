В Нижнем Тагиле в центре «Мой бизнес» прошла встреча предпринимателей с бизнес-омбудсменом в Свердловской области Еленой Артюх

Накануне, 2 апреля, в Нижнем Тагиле в центре «Мой бизнес» уполномоченный по правам предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх провела личный приём. Также во встрече приняли участие глава города Владислав Пинаев, представители прокуратуры и регионального управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП), Международного коммерческого арбитражного суда (МКАС), Уральской торгово-промышленной палаты и «Опоры России».

В ходе встречи спикеры с предпринимателями обсудили вопросы взаимодействия со службой судебных приставов и поговорили об альтернативных способах урегулирования конфликтов в деловой сфере. Также рассмотрели ряд актуальных вопросов и проблем, стоящих перед бизнесом Нижнего Тагила. В частности, предпринимателей интересовала ситуация, связанная с затянувшимся ремонтом дороги на улице Октябрьской Революции. Бизнесмены пожаловались главе города, что отсутствие подъездных путей к магазинам приводит к оттоку покупателей и, как следствие, к уменьшению торгового оборота, снижению выручки, невозможности сохранять штат сотрудников и своевременно делать платежи, связанные с содержанием торговых помещений.

«Предпринимателями предварительно были обозначены вопросы, которые сегодня обсуждали на встрече. Мы сделали обзор альтернативных способов урегулирования конфликтов в деловой сфере, проинформировали бизнес о каналах взаимодействия с судебными приставами, ответили на целый ряд острых вопросов, связанных с деятельностью этой службы. Кроме этого, с Владиславом Пинаевым приняли предпринимателей по темам муниципального ведения, в числе которых вопросы размещения нестационарных торговых объектов, размера арендной платы за пользование муниципальным имуществом», — отметила Елена Артюх.

В рамках встречи также была презентована выставка «Наследие выдающихся предпринимателей России и Урала». Экспозиция представляет собой 10 стендов, каждый из них посвящён известному уральскому предпринимателю дореволюционного периода. Проект реализует «Опора России» совместно с музеем предпринимателей, меценатов и благотворителей (Москва). Выставка продлится на площадке центра «Мой бизнес» до 15 апреля.