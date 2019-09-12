В Нижнем Тагиле в центре «Мой бизнес» начал работать МФЦ для предпринимателей

В центре «Мой бизнес», который был открыт в Нижнем Тагиле в августе на пр. Мира, 2а, начали работать специалисты МФЦ. Теперь там можно зарегистрировать юрлицо или ИП, оформить сделки с недвижимостью, а также получить лицензию на какой-либо вид деятельности. Эти же услуги предприниматели при необходимости могут получить в центре «Мой бизнес» в Екатеринбурге (ул. Восточная, 7д). В ближайшее время подобный центр будет создан Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства и в Каменске-Уральском.

«Бесплатное обучение, повышение квалификации, юридические консультации, поддержка экспортёров и льготные займы, а теперь и услуги МФЦ — всё, что нужно предпринимателю, сосредоточено в одном месте», — отмечает и. о. директора СОФПП Валерий Пиличев.

В тагильском центре «Мой бизнес» уральцы могут узнать о возможностях, которые предлагают региональный и муниципальный фонды поддержки предпринимательства, побеседовать с представителями центров кластерного развития, инноваций социальной сферы и Ural Franchising, а также с бизнес-омбудсменом Еленой Артюх. Она ведёт приёмы по вторникам.

В здании на 800 «квадратах», напомним, разместились коворкинг на 40 рабочих мест, консультационная зона и лекторий до 150 человек. Стать резидентом коворкинга (работает с 9:00 до 00:00) и посетить уникальный центр могут как стартаперы, так и опытные предприниматели со всего Горнозаводского округа. В современном и стильном здании есть всё, что необходимо для долгой и продуктивной работы, в том числе уютные переговорные и кухня. Почти каждый день в центре проходят полезные и интересные бизнес-движухи: семинары, тренинги, форумы и креатив-сессии.