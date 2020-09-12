В Нижнем Тагиле в аварии с участием машины скорой помощи пострадали две девочки

В Нижнем Тагиле вечером 11 сентября у ТРЦ Depo машина скорой помощи врезалась в Renault Sandero. В результате ДТП пострадали две маленькие пассажирки иномарки — девочки 6 и 9 лет.

Как пишет ИА «Все новости» со ссылкой на отделение пропаганды ГИБДД, авария произошла в 18:00. Карета скорой помощи под управлением 32-летнего водителя ехала со стороны улицы Садовая в сторону Старателя. Возле ТРЦ Depo автомобиль медиков выехал на регулируемый перекрёсток на запрещающий сигнал. Там он столкнулся с Renault Sandero под управлением 33-летнего мужчины, который ехал на зелёный сигнал светофора.

«Автомобиль скорой медицинской помощи направлялся на вызов, однако в момент ДТП проблесковые маяки и звуковая сигнализация не были включены» — рассказали в ведомстве.

В результате ДТП две девочки получили травмы различной степени тяжести, после оказания медицинской помощи они были отпущены домой.