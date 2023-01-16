В Нижнем Тагиле в 2023 году отремонтируют дороги на 1 млрд рублей

В Нижнем Тагиле в 2023 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» отремонтируют четыре дороги. Администрация города утвердила обновлённый список, пишет v-tagile.ru. Ремонтные работы в этом году предусмотрены на улице Фрунзе в микрорайоне Выя, там на протяжении 1,5 км подрядчики обновят автодорогу и тротуары. Стоимость ремонта составит 172,3 млн рублей.

Кроме того, обновление дороги пройдёт на участке проспекта Мира: от Ленина до Победы. Весной прошлого года стоимость работ оценивалась в 249 млн рублей. Здесь также планируется замена покрытия тротуаров, находящихся по обеим сторонам улицы, сообщили в мэрии.

На Гальянке ремонт был запланирован на улице Тагилстроевской. Протяжённость ремонтируемого участка составит около 2,3 км.

Новой магистралью, вошедшей в список, стало Черноисточинское шоссе на Гальянке, ранее его ремонт планировалось провести в 2024 году. Предварительная стоимость оценивается в 389,2 млн рублей.

На развитие дорожной инфраструктуры города в этом году в рамках нацпроекта потратят около миллиарда рублей. Помимо ремонта дорог, средства пойдут на продолжение работ на путепроводе по улице Циолковского, а также ремонт прилегающей улицы Октябрьской Революции. Также несколько десятков миллионов рублей направят на продолжение внедрения в городе интеллектуальной транспортной системы. В прошлом году на неё было выделено 62 млн 152 тысячи рублей. На эти средства устанавливали светофоры, детекторы параметров транспортного потока и пост метеомониторинга.

Всего в 2022 году в Нижнем Тагиле, согласно плану национального проекта «Безопасные качественные дороги», была поставлена цель отремонтировать пять дорог. На это было выделено 606 млн рублей.