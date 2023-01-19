В Нижнем Тагиле в 2022 году поймали 86 наркосбытчиков и закрыли два подпольных колл-центра, через которые распространяли наркотики

Накануне на заседании комиссии городской думы начальник штаба МУ МВД России «Нижнетагильское» Олег Салабаев подвёл итоги оперативно-служебной деятельности Нижнетагильского гарнизона полиции за 2022 год. Он отметил, что в прошлом году правоохранители задержали 86 наркосбытчиков и пресекли деятельность двух подпольных колл-центров, через которые осуществлялась реализация наркотиков. Также в суд поступили семь уголовных дел по сбыту в составе организованных групп.

На вопрос об укомплектованности тагильской полиции участковыми уполномоченными Салабаев пояснил, что нехватка сотрудников вызвана рядом факторов. В их числе — требование обязательного высшего юридического образования и невысокая зарплата, которая не привлекает молодёжь. Кроме того, сейчас на должность участкового принимают только мужчин.

«Министр внутренних дел РФ на последнем выступлении перед депутатами чётко обозначил, что в стране наблюдается некомплект учасковых уполномоченных. Для решения проблемы требуется увеличить заработную плату сотрудников. Средняя зарплата в 42-43 тысячи рублей не очень привлекательна для молодёжи. Как только ситуация исправится, я думаю, что этот вопрос будет снят», — отметил Олег Салабаев.

В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» АН «Между строк» пояснили, что приём на должности участковых только мужчин обусловлен сложными условиями работы. Для девушек имеются другие вакансии.