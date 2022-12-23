В Нижнем Тагиле в 2022 году на четверть снизилось количество пожаров

В Нижнем Тагиле в 2022 году количество пожаров по сравнению с предыдущим годом снизилось на 23,5% и составило 737 случаев. В огне погибли 9 человек, в 2021 году — 15. Детей среди пострадавших нет. Различные увечья получили 7 человек, а в предыдущем году — 13. Наблюдается снижение показателей на 50%. Об этом на пресс-конференции заявил начальник местного пожарно-спасательного гарнизона Сергей Колчин, сообщает ИА «Все новости».

О основном ЧП происходили из-за неосторожного обращения с огнём. По этой причине в Нижнем Тагиле в текущем году произошло 567 пожаров — на треть меньше по сравнению с прошлогодними показателями. Несмотря на положительную динамику, увеличилось количество случаев возгорания из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования (+16,3%, 57 случаев). Одна из таких трагедий произошла на улице Володарского, 5. 35-летний хозяин квартиры самовольно подключился к электросетям. Замыкание проводки привело к возгоранию в квартире, в результате которого собственник погиб.

Кроме того, причиной 32 пожаров в Нижнем Тагиле стали поджоги. Для сравнения: в 2019 году аналогичных ситуаций было зафиксировано только 29. Рост составил 10,3%. Из-за неисправностей печного отопления произошло 30 возгораний, в прошлом году — 39. Показатели снизились на 30%. 11 пожаров произошло на транспорте. В 2021 году их количество было гораздо больше — 23.