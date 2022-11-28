В Нижнем Тагиле в квартире заживо сгорел мужчина 

В минувшую субботу в Нижнем Тагиле на Вагонке в квартире 9-этажного дома на улице Володарского, 5 заживо сгорел мужчина. Трагедия произошла в 05:10. Как уточнили АН «Между строк» в отделе надзорной деятельности МЧС, в квартире за неуплату было отключено электричество, но владелец самовольно подсоединился к электроснабжению, из-за чего могло произойти замыкание проводки, вызвавшее пожар.

По предварительным данным, ночью на кухне 35-летний хозяин квартиры совместно с другом распивал алкоголь. Во время посиделок приятель почувствовал запах дыма и вышел в коридор. Увидев, как горит дверной косяк на входе в гостиную комнату, мужчина смог быстро выбежать в подъезд. О ЧП он сообщил соседям, которые вызвали пожарных. Хозяин квартиры выбраться из помещения не смог.

Жильцы дома самостоятельно покинули здание до прибытия спасателей. В тушении пожара были задействованы 8 человек личного состава и 3 единицы техники.

По факту происшествия дознаватели МЧС проводят проверку, обстоятельства трагедии выясняются.