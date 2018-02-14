В Нижнем Тагиле в 2018 году заменят 90 лифтов

До конца 2018 года в Нижнем Тагиле заменят 90 лифтов в 18 жилых домах, сообщает департамент информационной политики Свердловской области. Всего в регионе в рамках программы «1000 лифтов» планируется обновить 515 подъёмников, сократив изношенный лифтовый парк МКД региона ещё на 25%.

«Ремонт лифтов, как и в прошлом году, будет проводиться в рамках региональной программы капремонта и коснётся тех домов, взносы на ремонт которых аккумулируются на счетах регионального оператора — в так называемом “общем котле”. Финансирование соответствующих работ будет осуществляться по прежней схеме — с трёхлетней рассрочкой платежа, без дополнительной нагрузки на жителей, областной и муниципальные бюджеты», — пояснил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Программа по ускоренной замене лифтового оборудования в жилфонде региона началась в 2016 году по инициативе Евгения Куйвашева и была обусловлена необходимостью обеспечения безопасных условий проживания граждан. Износ лифтового парка МКД к тому времени составлял почти 22%, замены требовало более четырёх тысяч подъёмников.

Напомним, что в 2016 и 2017 году в Нижнем Тагиле было заменено 100 лифтов.