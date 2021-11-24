В Нижнем Тагиле уволили разъезжавшую по городу с купленными правами сотрудницу полиции 

В Нижнем Тагиле уволена 26-летняя следователь полиции, которая попалась на езде по поддельному водительскому удостоверению. Как сообщил АН «Между строк» пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, должностное лицо уже уволено из органов внутренних дел.

Напомним, инцидент произошёл вечером 11 ноября. Девушка припарковала свой Nissan Almera на улице Космонавтов в зоне действия знака «Остановка запрещена». Около 21:00 наряд ГИБДД вызвал эвакуатор и машину увезли на штрафстоянку. В ту же ночь следователь приехала в отдел ГИБДД на Тагилстрое. Когда её водительское удостоверение пробили по базе, то выяснилось, что оно нигде не зарегистрировано. На представителя полиции было составлено два протокола: за нарушение правил парковки и управление транспортным средством без документов.