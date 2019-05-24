В Нижнем Тагиле уволили охранника магазина «Перекрёсток» после агрессивного общения со школьником

Охранник торгового зала магазина «Перекрёсток» был уволен после того, как проявил агрессию по отношению к школьнику, которого подозревал в краже из торговой точки. Об этом АН «Между строк» заявили в управлении по связям с общественностью компании X5 Retail Group. На записи видно, как охранник на улице догоняет подростка, хватает за руки и требует открыть рюкзак. В свою очередь юноша сопротивляется напору охранника и просит его отойти.

«К сотруднику ЧОП были применены санкции, и он был отстранён от работы в торговой сети. Также была проведена разъяснительная беседа о неприемлемости агрессивного поведения и физического воздействия по отношению к посетителям с другими сотрудниками», — заявили АН «Между строк» в компании.

В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» АН «Между строк» пояснили, что по данному факту проводится проверка.