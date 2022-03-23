В Нижнем Тагиле утвердили эскиз памятника врачам. Но денег на воплощение задумки пока нет  

Сегодня в мэрии Нижнего Тагила утвердили проект памятника местным врачам. Фор-эскиз скульптуры выполнили на безвозмездной основе скульпторы Иван Дубровин и Михаил Баскаков. Авторы презентовали свой проект и рассказали о ходе работы над ним, сообщает пресс-служба мэрии.

Генеральный директор литейной мастерской, президент Уральского центра монументального искусства Иван Дубровин рассказал, что идеей создания скульптурной композиции медикам его команда живёт уже полгода, с момента посещения сквера у медколледжа в Нижнем Тагиле.

«Тогда, в разгар пандемии, общественное пространство ещё находилось в стадии реконструкции. Владислав Пинаев высказал мысль о создании монумента врачам, для которых служение людям стало призванием, чьи имена с благодарностью и теплотой вспоминают жители города, и пригласил нас к сотрудничеству. Захотелось придумать нестандартное решение, уникальный, ёмкий по смыслу образ, наполненный не только эстетической, но и эмоциональной составляющей. Памятник, который бы отличал Нижний Тагил от других городов России», — поделился Иван Дубровин.

По задумке авторов, лицевая часть памятника будет украшена барельефами врача и медицинской сестры, а на обратной стороне будут нанесены фразы, символизирующие труд медиков. Высота бронзовых фигур составит 2,2 метра, а общей композиции — 3 метра. Предложенную авторами концепцию утвердили и взяли за основу будущего памятника. Скульптуры продолжат работу над макетом (внесут необходимые правки и изменения, займутся тщательной проработкой образов медиков, детализацией фона) и на следующей встрече представят масштабную модель.

По словам мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева, проект нужно реализовать в этом, юбилейном для города году. Однако признал, что средств на работы пока нет.

«Хотелось бы, чтобы монумент, отдающий дань уважения всем представителям этой в высшей мере благородной и сложной профессии, был открыт в год 300-летия Нижнего Тагила. Начало положено, будем поэтапно двигаться в этом направлении. От замысла до конечного результата предстоит пройти ещё долгий путь, в том числе найти средства на строительство памятника», — сказал Владислав Пинаев.