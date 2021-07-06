В Нижнем Тагиле появится памятник медикам. Его установят в новом сквере возле медколледжа

В Нижнем Тагиле в ближайшее время появится памятник медикам. Его хотят установить в сквере, который сейчас строят возле Нижнетагильского медицинского колледжа. Сам сквер, который раньше хотели назвать «Аллеей рандеву», будет носить другое название, связанное с медицинскими работниками.

Об этом сегодня шла речь на выездном совещании мэра Владислава Пинаева на стройплощадке. Пинаев пообщался с сотрудниками и студентами медицинского колледжа, чтобы обсудить название нового сквера, который откроется перед зданием учебного заведения осенью 2021 года.

«Сегодня медики ведут непримиримую борьбу с пандемией, поэтому мы считаем, что идею увековечивания памяти врачей необходимо реализовать именно здесь», — рассказала заместитель директора медицинского колледжа по социально-педагогической работе Марина Казанцева.

Студенты и преподаватели предложили несколько вариантов названия сквера, среди которых «Аллея медицинской славы» и «Сквер медицинской доблести». Участники совещания не пришли к единому мнению, поэтому к обсуждению приглашают присоединиться горожан, сообщает пресс-служба мэрии. Свои предложения можно присылать на почту pressa-nt1@yandex.ru.

Также на встрече студенты и преподаватели показали мэру эскизы памятника врачам. Планируется, что скульптура будет символизировать нелёгкий труд медиков.

«Мы ещё обсудим варианты названия сквера, а также рассмотрим возможность установки здесь памятника медикам, чтобы будущие врачи могли в торжественной обстановке давать клятву российского врача и отдавать дань памяти своим предшественникам», — сказал Владислав Пинаев.

К 1 сентября все строительные работы в сквере будут закончены. Памятник обещают установить в 2022 году.