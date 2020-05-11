В Нижнем Тагиле утонул 42-летний мужчина с гипсом на руке (ВИДЕО)

Утром 11 мая в садах НТМК в районе Мокрой Ольховки водолазы МБУ «Центр защиты населения» достали со дна водоёма тело 42-летнего мужчины. Сообщение об утопленнике поступило накануне вечером. Очевидцы пояснили, что мужчина отдыхал на берегу с компанией, в какой-то момент пошёл купаться и утонул, при этом на руках у погибшего был гипс.

Спасатели напоминают, что купание в местах, где оно запрещено, — одна из основных причин гибели людей.