В Нижнем Тагиле утонул 42-летний мужчина с гипсом на руке (ВИДЕО)

Утром 11 мая в садах НТМК в районе Мокрой Ольховки водолазы МБУ «Центр защиты населения» достали со дна водоёма тело 42-летнего мужчины. Сообщение об утопленнике поступило накануне вечером. Очевидцы пояснили, что мужчина отдыхал на берегу с компанией, в какой-то момент пошёл купаться и утонул, при этом на руках у погибшего был гипс.
Спасатели напоминают, что купание в местах, где оно запрещено, — одна из основных причин гибели людей.
«Отдыхая на водоёмах, не оборудованных в соответствии с требованиями безопасности, вы подвергаете свою жизнь серьёзной опасности! При нырянии в незнакомых местах можно удариться головой, потерять сознание и погибнуть. Обязательное соблюдение всех правил поведения на воде — залог сохранения здоровья и спасения жизни многих людей», — подчеркнул директор Центра защиты Сергей Копёркин.