Происшествия

В Нижнем Тагиле утонул 42-летний мужчина с гипсом на руке (ВИДЕО)

11.05.2020 13:07
В Нижнем Тагиле утонул 42-летний мужчина с гипсом на руке (ВИДЕО)

Утром 11 мая в садах НТМК в районе Мокрой Ольховки водолазы МБУ «Центр защиты населения» достали со дна водоёма тело 42-летнего мужчины. Сообщение об утопленнике поступило накануне вечером. Очевидцы пояснили, что мужчина отдыхал на берегу с компанией, в какой-то момент пошёл купаться и утонул, при этом на руках у погибшего был гипс.

Спасатели напоминают, что купание в местах, где оно запрещено, — одна из основных причин гибели людей.

«Отдыхая на водоёмах, не оборудованных в соответствии с требованиями безопасности, вы подвергаете свою жизнь серьёзной опасности! При нырянии в незнакомых местах можно удариться головой, потерять сознание и погибнуть. Обязательное соблюдение всех правил поведения на воде залог сохранения здоровья и спасения жизни многих людей», подчеркнул директор Центра защиты Сергей Копёркин.

 

Фото: Центр защиты населения Нижнего Тагила
Copyright
Telegram mstrok.ru