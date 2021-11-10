В Нижнем Тагиле устроившего смертельное ДТП 17-летнего пьяного водителя оставили на свободе

Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор по уголовному делу в отношении 17-летнего местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянения за рулём автомобиля устроил смертельное ДТП.

По версии следствия, 7 ноября 2020 года около 4 часов утра пьяный ученик 11-го класса сел за руль автомобиля Skoda Rapid своего отца, не спросив разрешения. Юноша, не имея водительских прав, поехал кататься по улице Фрунзе, а у дома № 60 на улице Вогульской сбил мужчину. В результате аварии 67-летний пешеход погиб на месте от полученных травм.

Молодого человека обвинили в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Как рассказали АН «Между строк» в прокуратуре Ленинского района, суд признал школьника виновным и назначил ему 2,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.