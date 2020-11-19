В Нижнем Тагиле установят мемориальную доску в память о нефрологе Игоре Махове, открывшем отделение гемодиализа

В Нижнем Тагиле установят мемориальную доску в память о враче-нефрологе Демидовской больницы Игоре Махове, сообщает ИА «Все новости». Летом 2020 года он скончался после тяжёлой болезни в возрасте 65 лет.

С просьбой об установке памятной доски в администрацию города обратилась Демидовская больница. Мемориал установят на фасаде главного здания диализного центра на Фрунзе, 27а с текстом: «Организатору и бессменному руководителю первого в России Центра гемодиализа, талантливому врачу и уникальному человеку, с бесконечной признательностью и огромной благодарностью Игорю Борисовичу Махову. "Пациентам и сотрудникам должно быть хорошо", – И. Б. Махов».

Своей профессии Игорь Махов посвятил 42 года, более 30 из них он занимался развитием службы диализа в Нижнем Тагиле. Окончил Свердловский мединститут, после пришёл работать интерном в Краснотурьинскую центральную городскую больницу. С 1978-го по 1989-й он прошёл путь от анестезиолога-реаниматолога и заведующего отделением до главного врача больницы. В 1989 году медик переехал в Нижний Тагил, основал в городе первое отделение гемодиализа и начал лечение больных с хронической почечной недостаточностью.