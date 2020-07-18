В Нижнем Тагиле скончался нефролог Игорь Махов, открывший в городе отделение гемодиализа

В Нижнем Тагиле после тяжёлой болезни ушёл из жизни нефролог Демидовской больницы Игорь Махов. Ему было 65 лет. О смерти врача, создавшего в городе отделение гемодиализа, сообщили коллеги на сайте медучреждения.

В общей сложности Игорь Махов проработал в профессии 42 года. Более 30 из них он занимался развитием службы диализа и делал всё возможное, чтобы процедура стала доступна всем нуждающимся жителям Нижнего Тагила и Горнозаводского округа.

Игорь Махов закончил Свердловский мединститут, после пришёл работать интерном в Краснотурьинскую центральную городскую больницу. С 1978-го по 1989-й он прошёл путь от анестезиолога-реаниматолога и заведующего отделением до главного врача больницы. В 1989 году медик переехал в Нижний Тагил, основал в городе первое отделение гемодиализа и начал лечение больных с хронической почечной недостаточностью.