В Нижнем Тагиле ураган обесточил дома в частном секторе

Сильный ураган, прошедший вечером в Нижнем Тагиле, оставил без электричества несколько жилых объектов. По данным АН «Между строк», блэкаут коснулся посёлка Висимо-Уткинск, сёл Серебрянка и Верхняя Ослянка. Также частичное кратковременное отключение электроэнергии произошло в частном секторе на Голом Камне и в районе улицы Черноморской на Тагилстрое. На всех объектах работают аварийные бригады.

UPD: К 21:00 последствия урагана были устранены, во все объекты вернулось электричество.

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