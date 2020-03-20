В Нижнем Тагиле управляющая компания заплатит компенсацию за травмирование трёх детей в подъезде дома

Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила через суд обязала ООО «УК «ЖКУ» выплатить компенсацию морального вреда в пользу малолетних детей, получивших травмы на лестничной площадке. Инцидент произошёл 30 августа 2019 года в доме № 39 по улице Ильича. По данным надзорного ведомства, четверо детей 7 и 8 лет находились на площадке между 1-м и 2-м этажами. Из-за обрушения подоконника, на который они опирались, школьники провалились в проём между подъездным окном и площадкой, упав на 1-й этаж. В результате падения на бетонный пол одна девочка получила травму головы и позвоночника, вторая — ушибы головы и лица. Ещё один мальчик получил сотрясение головного мозга и ушиб грудного отдела позвоночника. Четвёртый ребёнок не пострадал. По мнению прокуратуры, управляющая компания не позаботилась об установке заградительных решёток в межэтажных проёмах и таким образом не выполнила требования закона о безопасных условиях проживания жильцов в многоквартирном доме.

В суде родители детей и представители управляющей компании договорились о заключении мировых соглашений. Так, УК выплатит маме девочки компенсацию морального вреда в размере 140 тысяч рублей и оплатит лечение, в том числе санаторно-курортное. Маме мальчика — 50 тысяч рублей и расходы на лечение ребёнка.

Постановления суда не вступили в законную силу.