В Нижнем Тагиле управляющая компания выплатит школьнику более 200 тысяч рублей за оторванный качелями палец

В Нижнем Тагиле прокуратура выиграла суд против управляющей компании, когда на её территории в 2017 году мальчику оторвало палец качелями. Теперь УК должна выплатить компенсацию морального вреда в сумме более 280 тысяч рублей пострадавшему и его маме.

13-летний подросток получил серьёзную травму в ноябре 2017 года в селе Николо-Павловское под Нижним Тагилом. Подросток раскачивал своего друга, когда верхнее крепление сооружения внезапно оборвалось, ударило о вертикальную стойку, где находилась правая рука мальчика и оторвало ему большой палец. Пострадавшего доставили в больницу, там ему пришили палец обратно. Повреждение характеризуется как травма средней тяжести.

«Проверка проводилась общенадзорная в рамках рассмотрения указанного обращения. В ходе проверки было установлено, что территория, на которой расположена детская площадка, в том числе качели, обслуживает УК “Николо-Павловская”», — рассказали АН «Между строк» в прокуратуре Пригородного района.

Как оказалось, управкомпания вовремя не отремонтировала качели. В апреле этого года прокуратура направила иск на коммунальщиков в суд о возмещении материального ущерба и компенсации морального вреда.

По решению суда ООО «УК «Николо-Павловская» должна выплатить ребёнку и его матери компенсацию морального вреда в 210 и 70 тыс. рублей, а также возместить материальный ущерб в размере 1974 тыс. рубля. Решение суда в силу ещё не вступило, поэтому ответчик может обжаловать приговор в течение месяца.