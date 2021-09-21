В Нижнем Тагиле управляющая компания отказывается делать перерасчёт за коммунальные услуги после смерти собственника жилья

Родственники погибшей тагильчанки пытаются добиться перерасчёта за коммунальные услуги от управляющей компании. Женщина проживала с двумя детьми в пятиэтажке на Руднике. Почти год назад она погибла, детей взяли на воспитание родственники. Но до сих пор они получают квитанции на умершего человека.

Решить проблему пыталась один из опекунов оставшихся без мамы детей — Наталья Верещагина (имя изменено). В управляющую компаниию ООО КС «Мой дом» она предоставила свидетельство о смерти, но вместо перерасчёта её визит в УК закончился скандалом.

«Я же для ребёнка это делаю, а не для себя. Секретарь меня слушать не стала, и даже директор компании, который случайно услышал наш разговор, не выслушал о ситуации, а только повторял то, что мы должны поставить счётчики. То, что в квартире остались прописаны двое несовершеннолетних детей и я хочу заплатить долги, никто даже не понял. Когда в УК только услышали слово "перерасчёт", мне сразу стали хамить», — говорит Наталья.

После смерти тагильчанки в квартире остались прописаны двое её сыновей и брат погибшей, который сейчас находится в местах лишения свободы. Согласно законодательству РФ, если человек попадает под стражу, то начислений за коммунальные услуги на него не будет. Соответственно, в квитанциях ресурсоснабжающих организаций должны остаться только два ребёнка. Ранее семья уже предоставляла управляющей компании справку из СИЗО о том, что мужчина сидит в тюрьме. Однако в УК настаивают на том, что платить нужно и за него тоже.

Прокомментировать ситуацию мы попросили юриста. Он подчеркнул, что тагильчанка имеет полное право обратиться в УК за перерасчётом на основании предоставленных документов.

«В случае отказа УК сделать перерасчёт опекун может обратиться в прокуратуру или суд с жалобой на действия компании и с заявлением о перерасчёте за определённый период», — говорит юрист.

В УК КС «Мой дом» журналиста АН «Между строк» уверили, что передадут все данные в ресурсоснабжающие организации, но, по словам Натальи, она забрала все документы и вопрос никак не решился.